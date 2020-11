Koroonaolukord naaberiikides: Lätis lisandus ööpäevaga 580 uut juhtumit

Läti suri ööpäevaga üheksa inimest: kolm vanusegrupis 55-65 ning kaks vanusegruppides 40-45, 70-75 ja 80-85 aastat, vahendab LSM.

Lätis tehti 8627 testi, millest positiivseid oli 6,7%.

Tipptasemele tõusid keskmised näitajad: viimase seitsme päeva keskmine positiivsete testide arv kasvas 417-ni ja viimase 14 päeva oma 388-ni.

Eile hospidaliseeriti Lätis 66 inimest, mis on senine rekord. Haiglates on praegu 434 inimest, kellest 31 on raskes seisundis.

Leedus oli uusi nakatumisjuhtumeid 2289 ja suri 23 inimest, vahendab Leedu Delfi.

Soomes teatati 363 uuest nakatumisjuhtumist ja suri neli inimest, vahendab Helsingin Sanomat.

Haiglaravil on Soomes 134 inimest ehk 14 rohkem kui ööpäev tagasi.

Venemaal lisandus 23 675 uut nakatunut. Surmade arv oli rekordiline – 507.

