Koroonakõverad on mitmes Euroopa riigis languses: karmid piirangud näivad toimivat

Sügise kõrgeim koroonatipp oli Belgias, kus nakatumisnäitaja miljoni kohta nädalas oli oktoobri lõpus ligi 1400. Nüüd on see langenud 285-ni. Tšehhis oli see näitaja haripunktis, oktoobri lõpus, umbes 1200 ja on nüüd ligikaudu 250.

Prantsusmaal oli nakatumisnäitaja kõige suurem novembri teise nädala alguses – umbes 840 juhtumit nädalas miljoni elaniku kohta. Nüüd on see vähenenud alla pooleni sellest.

Novembri jooksul on nakatumiste arv kahanema hakanud ka Austrias, Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias. Saksamaal kasv peatus ja arv on stabiliseerunud.

Koroonaviirusega nakatumise areng mõnedes Euroopa riikides:

Uute koroonajuhtumite arvu vähenemine langeb kokku vastumeetmete karmistamisega.

PIIRANGUTE KARMISTAMINE EUROOPAS

Belgia karmistas piiranguid novembri alguses.

* Juuksurisalongid ja muud teenused suleti. Piirati poodide lahtiolekuaegu.

* Keelati üle nelja inimese kogunemised. Keelati ka üksteisel külas käia.

* Baarid ja restoranid olid juba varem sügisel suletud.

* Belgia karmid piirangud kehtivad vähemalt detsembri keskpaigani.

Tšehhis karmistati piiranguid juba oktoobris, kui epidemioloogiline olukord halvenes.

* Kogunemis- ja liikumispiiranguid karmistati astmeliselt.

* Poodide, restoranide ja ametiasutuste lahtiolekuaegu piirati. Keelati laulmist sisaldavad üritused.

* Eriolukord kehtib vähemalt 20. jaanuarini.

Prantsusmaa kehtestas uued koroonapiirangud novembri algusest.

* Baarid, restoranid ja paljud kauplused suleti.

* Väljas liikumiseks on vaja eraldi loadokumenti.

* Piiranguid võidakse vähehaaval lõdvendada detsembris.

Prantsusmaa valitsuse nõunik, epidemioloog Arnaud Fontanet hindas, et mingisugusesse normaalsusse jõutakse 2021. aasta sügisel, kui vaktsiiniprogrammid toimivad.

Ka Saksamaa valitsus kehtestas novembri alguses uusi koroonapiiranguid.

* Baarid, restoranid ja igasugused vaba aja veetmise kohad suleti.

* Kogunemised keelati, poodidesse korraga lubatavate klientide arvu piirati.

* Reisimist soovitatakse vältida ja turistidel on keelatud hotellides ööbida.

Saksamaa epidemioloogilist olukorda jälgiv Robert Kochi instituut ütles eelmisel nädalal, et kehtestatud piirangud on olukorra stabiliseerinud ja nakatumiste arv enam ei kasva.