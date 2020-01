Koroonahaigus jõudis Soome: hiinlanna paigutati Lapi keskhaiglas karantiini

Soome terviseameti juht Mika Salminen kinnitas, et haiguse levimise oht Soomes on väga väike. Hinnanguliselt puutusid haige patsiendiga enne diagnoosi kinnitamist kokku kuni 15 inimest.

32-aastane hiinlanna viidi Lapi keskhaiglasse koroonaviiruse kahtlusega eile. Ta oli Wuhanist lahkunud viis päeva varem ning tundis pühapäeval koroonaviiruse sümptomeid.

Kõigepealt pöördus turist Ivalo tervisekeskusesse, kust patsient viidi edasi Lapi keskhaiglasse. Väidetavalt on hiinlanna olukord stabiilne.

Viis päeva tagasi kahtlustati kahel Hiina turistil Soomes samuti koroonaviirust, kuid kahtlused olid asjatud.

Koroonaviirused on ulatuslik viiruste perekond, aga vaid mõned neist nakatavad inimesi. Uus koroonaviiruse tüvi ilmus esimest korda välja detsembris Wuhanis.

Kergel kujul põhjustavad need tavalise külmetuse sümptomeid, aga 2002. aastal tappis koroonaviirus SARS (severe acute respiratory syndrome – raske akuutne respiratoorne sündroom) Hiinas 8098 nakatunust 774 inimest. See tähendab, et ligi iga kümnes nakatanu suri.

Uue viiruse geneetilise koodi analüüs näitab, et see on SARS-ile lähemas suguluses kui ükski teine inimeste koroonaviirus.