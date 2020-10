Kõrgõzstani president Sooronbai Žeenbekov astus ametist tagasi

Pöördumises rahva poole märkis Žeenbekov, et olukord riigis on endiselt pingeline. Tema jaoks on rahu riigis ja ühiskonnas aga kõigest kallimad ja iga kaasmaalase elust ei ole midagi kallimat, teatas Žeenbekov, vahendab Interfax.

„Ma ei hoia võimust kinni. Ma ei taha jääda Kõrgõzstani ajalukku kui president, kes valas verd ja tulistas oma kodanikke. Seetõttu langetasin ma otsuse tagasi astuda,” öeldakse Žeenbekovi avalduses.

Žeenbekov kutsus endist opositsiooni parlamendiliiget Sadõr Žaparovit, kes meeleavaldajate poolt vanglast vabastati ja peaministriks sai, ning teisi poliitilisi liidreid viima oma toetajad pealinnast Biškekist minema ja andma linnaelanikele tagasi rahuliku elu.

Meeleavaldajaid ja jõustruktuuride esindajaid kutsus Žeenbekov provokatsioonidele mitte alluma ja mitte lubama verevalamist.

Žaparov teatas eile pärast Žeenbekovi poolt lõplikult peaministriks kinnitamist, et püüdleb presidendi tagasiastumise poole, sest see on tema sõnul rahva tahe. Läbirääkimised kestsid täna hommikuni.

Rahutused Biškekis algasid 5. oktoobri õhtul pärast parlamendivalimiste ametlike tulemuste teatavaks tegemist. Opositsioon keeldus neid tunnustamast. 6. oktoobril kuulutas keskvalimiskomisjon valimistulemused kehtetuks.

9. oktoobril teatas Žeenbekov, et on valmis tagasi astuma, kui riik naaseb seaduslikkuse teele. Selleks pidas ta vajalikuks kriisieelse valitsuse väljavahetamist ja uute parlamendivalimiste kuupäeva nimetamist.

Pärast Žaparovi peaministriks nimetamist ja uue valitsuse ametisse kinnitamist teatas Žeenbekov, et astub tagasi pärast parlamendivalimisi ja presidendivalimiste väljakuulutamist. See kutsus aga esile protestid.