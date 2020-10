Kõrgõzstani president on valmis teatud tingimustel ametist loobuma

„Sooronbai Žeenbekovil on arusaamine, ta tunneb, et tema aeg on läbi,” ütles Sarijev.

Sarijevi sõnul on president valmis volitustest vabatahtlikult loobuma, aga teatud tingimustel, millest annab tunnistust tema avaldus.

„Seni on Sooronbai Žeenbekov ametis olev president. Ta on valmis tagasi astuma tingimustel, et täidab mõned presidendi funktsioonid – võtab vastu valitsuse tagasiastumise, allkirjastab korralduse ministrite kabineti uue koosseisu kohta. Pärast seda on ta valmis lahkuma,” ütles Sarijev.

Sarijev lisas, et see rahuldab rahvast.

„Kui see tegemata jätta, väljume me õigusliku ruumi raamidest. Rahvas sellega ei lepi. Me ei saa elada ilma valitsuseta. Riiki ei saa valitseda tänav,” ütles Sarijev.

Žeenbekov allkirjastaski täna valitsuse ametist vabastamise korralduse.

Varem teatas parlamendiliige Anvar Artõkov, et Žeenbekov tahab panna valitsuse etteotsa oma meeskonna.

Täna levitas pressiteenistus Žeenbekovi avaldust, milles ta ütles, et on valmis tagasi astuma niipea, kui riik naaseb seaduslikkuse teele.

Kolmapäeva õhtul püüdsid parlamendiliikmed juba alustada presidendi tagandamisprotseduuri, aga see ei õnnestunud, sest ei jätkunud hääli ja ei saadud ka spiiker Mõktõbek Abdõldajevi allkirja.