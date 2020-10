Kõrgõzstani keskvalimiskomisjon kuulutas rahutused esile kutsunud valimistulemused kehtetuks

„Eesmärgiga mitte lubada olukorra teravnemist riigis võeti vastu selline otsus. Keskvalimiskomisjoni istungil kohal viibinud 11 liikmest toetasid ettepanekut ühehäälselt kõik,” teatas Šaildabekova.

Komisjoni liige Gulnara Džurabajeva ütles portaalile 24.kg, et arutati ka keskvalimiskomisjoni laialisaatmise küsimust. „Ma leian, et me oleme selle valimiskampaaniaga end diskrediteerinud ja seetõttu on antud juhul kõige parem ja õigem otsus volituste ennetähtaegne lõpetamine,” ütles Džurabajeva.

Kõrgõzstani pealinnas Biškekis puhkesid eile pärast esialgsete valimistulemuste teatavaks tegemist rahutused. Selgus, et valimistel osalenud 16 erakonnast pääses parlamenti Žogorku Keneši vaid neli, kusjuures ligi pool häältest said võimuerakonnad. Mitu opositsioonierakonda keeldus valimistulemusi tunnustamast.

Opositsiooni poolehoidjad hõivasid parlamendi- ja valitsushoone ning Biškeki linnavalitsuse. Kinnipidamiskohtadest vabastati endine president Almazbek Atambajev ja veel üks opositsiooniliider, endine parlamendi liige Sadõr Žaparov. Opositsioon hakkas nõudma uusi valimisi ja reforme.

Kõrgõzstani president Sooronbai Žeenbekov teatas hommikul ebaseaduslikust võimuhaaramiskatsest.

Miilits kasutas veekahureid, pisargaasi ja šokigranaate. Üks inimene hukkus ja üle 500 sai vigastada.

Endine peaminister Sapar Isakov ütles täna pressikonverentsil, et moodustatakse koordinatsiooninõukogu õiguskorra taastamiseks ja olukorra stabiliseerimiseks.

Erakonna Butun Kõrgõzstan juht Adahan Madumarov ütles, et alles pärast seda tõstatatakse küsimus uute parlamendivalimiste korraldamisest.