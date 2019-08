Kõrgõzstani endist presidenti süüdistatakse riigipöörde kavandamises

„Atambajevi kavatsus oli riigipööre. Ma ütlen seda ametlikult,” teatas Opumbajev, vahendab RBK.

Opumbajev märkis, et kuna Atambajev ignoreeris väljakutseid ülekuulamisele tunnistajana, valmistati ette sundtoomine. Opumbajev väitis, et seda mõistes hoidis Atambajev enda läheduses naisi, lapsi ja vanureid, kellele maksis raha. „Seda tehti meelega. Talle oli vaja verd, et teha riigipööre,” ütles Opumbajev.

Atambajev vahistati oma residentsis Koi-Taši külas 8. augustil pärast seda, kui ta oli otsustanud alla anda. Erioperatsioon kestis üle ööpäeva. 7. augustil osutasid endise presidendi toetajad eriüksuslastele vastupanu ja kuus eriüksuslast võeti pantvangi. Üks eriüksuslane hukkus ja 136 inimest sai haavata.

Atambajevile esitati süüdistus korruptsioonis seoses kriminaalse autoriteedi Aziz Batukajevi vastase juurdlusega.

Kõrgõzstani peaprokuratuur alustas ka kriminaaljuurdlust tapmise, tapmiskatse, pantvangide võtmise, massirahutuste, huligaansuse ning riigivõimu esindajate ähvardamise või nende vastu vägivalla kasutamise kohta.