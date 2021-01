Kongressi demokraadid tahavad Trumpile teist korda ametikuriteo süüdistuse esitada: president on ohtlik

Demokraatide liidrid, sealhulgas esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati demokraatide juht Chuck Schumer kutsusid alustama viivitamatult ametikuriteo süüdistuse esitamise protseduure, kui asepresident Mike Pence ja Trumpi kabineti liikmed ei astu ise samme Trumpi võimult kõrvaldamiseks, vahendab Reuters.

„President on ohtlik ja mässu õhutavad teod tingivad tema viivitamatu kõrvaldamise ametist,” teatasid Pelosi ja Schumer kohaliku aja järgi eile õhtul oma avalduses, süüdistades Trumpi „ülestõusu” õhutamises.

Et Trumpi ametiaega on alles jäänud alla kahe nädala, pole selge, kas on üldse piisavalt aega ametikuriteo süüdistuse esitamise protseduuri läbiviimiseks.

Pelosi tegi pressikonverentsil otsuse teatavaks, aga ütles selgelt, et tegutsemist tahavad pärast kolmapäevast märulit kongressi mõjukad demokraadid.

Kui Trumpile esindajatekojas süüdistus esitataks, seisaks tal teoreetiliselt ees kohtumõistmine vabariiklaste kontrollitud senatis, kus peaks kuni 19. jaanuarini olema istungite vaheaeg. Senatis enamuses olevate vabariiklaste juhi Mitch McConnelli abid ei ole öelnud, mida McConnell teeks, kui esindajatekoda Trumpile süüdistuse esitaks.

Demokraatide enamusega esindajatekoda esitas Trumpile ametikuriteo süüdistuse juba 2019. aasta detsembris, aga vabariiklaste kontrollitud senat mõistis ta 2020. aastal õigeks. Ajaloos on süüdistus esitatud veel vaid kahele presidendile, kaks korda aga mitte kellelegi.

Demokraadid saavad ka senati oma kontrolli alla pärast teisipäevast kaht valimisvõitu Georgias, aga uusi senaatoreid Jon Ossoffi ja Raphael Warnockit ei vannutata ametisse enne, kui osariik valimistulemuse kinnitab. Tähtaeg on 22. jaanuar, aga seda võib teha ka varem.

Pelosi ja Schumer kutsusid Pence’i ja Trumpi kabinetti rakendama USA põhiseaduse 25. parandust, mis lubab neil presidendi võimust ilma jätta, kui viimane ei suuda ametikohuseid täita. Nõuniku sõnul on Pence selle vastu.

Trumpi lahkumist pooldavad ka vähemalt kaks vabariiklast, Marylandi kuberner Larry Hogan ja esindajatekoja liige Adam Kinzinger. Trumpi kutsus oma juhtkirjas tagasi astuma ka vabariiklaste üheks häälekandjaks peetav ajaleht Wall Street Journal.