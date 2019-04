Kongos möllab ebola. Ohvrite arv tõusis 750-ni

Haiguspuhang Kongos on ebolaviiruse ajaloo suuruselt teine: nakatanute arv jõudis täna 1206-ni, hukkunute arv 764-ni ning tervihoiuorganisatsiooni teatel ei ole hetkel lootust, et epideemia on võimalik lähiajal kontrolli alla saada, vahendab uudistekanal BBC.

WHO teatel raskendab epideemia tõkestamist asjaolu, et tegemist on ohtliku konfliktipiirkonnaga, ning selle ekspertide sõnul on vaja olukorra leevendamiseks ennekõike täiendava rahastuse piirkonda suunamist.

WHO ebola hädaolukorra komitee esimehe professor Robert Steffeni väitel ei muudaks globaalse hädaolukorra väljakuulutamine olukorda kohapeal. Tema sõnul on neil ressursse hetkel ainult osaliseks kriisiga toimetulemiseks ning inimeste vaktsineerimist ja viiruse leviku jälgimist häirib "kasvav hulk julgeolekuintsidente".

2014. aastal suri Lääne-Aafrika ebolapuhangu tagajärjel pea 12 000 inimest.