Kongo DV-s avastati esimene ebolajuhtum suurlinnas Gomas Rwanda piiril

Ebolajuhtum, mis leidis eile kinnitust Kongo DV tervishoiuministeeriumi poolt, on tekitanud hirmu, et viirus võib levida üle piiri seni nakatumata Rwandasse, mida tervishoiueksperdid on püüdnud meeleheitlikult ära hoida, vahendab CNN.

Kongo DV tervishoiuministeerium teatas, et ebolahaige pastor saabus Gomasse bussiga Butembo linnast, kust viirus avastati juba eelmise aasta septembris.

Võimud teatasid, et leidsid üles kõik bussis olnud reisijad ja juhi.

Tänu kiirusele, millega patsient isoleeriti ja viidi ebolaravikeskusesse, on haiguse levimise oht Gomas väike, väitis ministeerium. Bussijuht ja 18 reisijat saavad täna vaktsiini.

Pärast viimase ebolapuhangu algust Kongo DV-s eelmise aasta augustis on viirus möllanud riigi kirdeosa Põhja-Kivu provintsis, kus Goma ja Butembo asuvad, ning naaberprovintsis Ituris.

Kokku on Kongo DV-s teatatud 2489 juhtumist ja surnud on kokku 1665 inimest, teatas tervishoiuministeerium.

Tervishoiuametnikud ja abiorganisatsioonid on kartnud ebola jõudmist Gomasse juba kuid ja on teinud tööd selleks valmistumiseks. Osaliselt tänu sellele see juhtum nii kiiresti avastati ja isoleeritigi.

Kiirreageerimismeeskond on läbi viinud simulatsiooniõppusi, Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni (WTO) meeskonnad uurivad reisijaid igasse linna sisenemise ja sealt väljumise punktis ning linna tervisekeskusi kontrollitakse igal hommikul.