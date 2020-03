Kolm Euroopa suurimat nakkuskollet teatasid rekordilisest surnute arvust

Tšehhi valitsus on kehtestanud karmid liikumispiirangud: inimestel lubatakse liikuda tööle ja tagasi ning osta toitu ja ravimeid ning külastada hädaolukorras perekonnaliikmeid, aga muidu on liikumine kuni 24. märtsini rangelt piiratud.

Austria keelab alates tänasest enam kui viie inimese kogunemised ja Iirimaa palub sulgeda pubid kuni 29. märtsini.

Koolid on suletud paljudes Euroopa riikides.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas Euroopa pandeemia epitsentriks.

Kriisi ulatust näitab see, et Šveits teatas nakatunute arvu suurenemisest 24 tunniga 800 võrra 2200-ni. Šveitsis on surnud 14 inimest.

Itaalia kannab suurimat pandeemia koormat 24 747 nakatunu ja 1218 surnuga ainuüksi Lombardias.

Valitsus pani kogu riigi eelmisel esmaspäeval lukku, piiras inimeste liikumist ning andis korralduse kõigi poodide, välja arvatud toidupoodide ja apteekide sulgemiseks. Koolid, spordisaalid, muuseumid, ööklubid ja muud avalikud asutused olid juba varem kinni.

Laupäeval võtsid drastilised meetmed kasutusele ka Hispaania, kus on 7753 nakatunut, ja Prantsusmaa, kus on 5400 nakatunut.

Hispaania valitsus keelas inimestel kodust lahkuda muul eesmärgil kui esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks ja tööl käimiseks.

Prantsusmaal on suletud kohvikud, restoranid, kinod ja enamiku poode.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus liikmesriike võitlema pandeemiaga koordineeritult ja ühendatud ressurssidega.