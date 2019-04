Kokkuleppeta Brexit 12. aprillil näib kõige tõenäolisem väljavaade

Euroopa Liidu sõnul on pikem ajapikendus võimalik ainult siis, kui Ühendkuningriik võtab osa Euroopa Parlamendi valimistest 23. mail. May on öelnud, et ei soovi seda.

On ka kolmas võimalus: Ühendkuningriik tühistab artikli 50 protseduuri ja sellega kogu Brexiti, aga see näib väga ebatõenäoline.