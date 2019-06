Kokaiinikotike taskus või kanep autoistme all. Miks avastavad Vene võimud endale tüütute isikute juurest üha narkootikume?

Sõber lasti vabaks, kuid Kotšesoko viidi eeluurimisvanglasse. Kolleegide sõnul avaldasid võimud talle survet, et üksikkongi pandud mees midagi üles tunnistaks. Kotšesoko on kritiseerinud Vene emakeeleseadusi ja võidelnud vähemusrahvaste keelte eest. Tema vabastamiseks on algatatud petitsioon ja rohkem kui 2000 inimest toetab seda.

Vene meedia järgi külastasid eelmise kuu lõpus Kotšesoko vanemaid kohalikud ametnikud, kes soovitasid pojale edasi öelda, et too aktivismiga veidi hoogu maha tõmbaks. „Üks volikogu liige käis mu vanemate juures ja ütles, et ma peaks rahulikumalt võtma. Ma tunnen teda isiklikult, tal on mu telefoninumber ja meiliaadress ning me oleks võinud lihtsalt kokku saada. Mind hämmastas selline asjade ajamise viis," kirjutas Kotšesoko ühenduse Habze veebilehel.

Ojub Titijev

Märtsis mõistis Vene kohus Tšetšeeni ühe tuntuma inimõiguslase neljaks aastaks sunnitööle. Mees juhtis inimõiguskeskuse Memorial Tšetšeeni esindust, mis oli üks vähestest Ramzan Kadõrovi võimu ajal riigis tööd jätkanud ühendustest. Peaaegu kõik teised on varem või hiljem oma uksed vastutahtsi kinni pannud.



Tšetšeeni üks tuntumaid inimõiguslasi Ojub Titijev. Foto: Yelena Afonina, Yelena Afonina/TASS



Lugu algas Kotšesoko omaga sarnaselt: Titijev sõitis 2018. aastal autoga tööle, kui politsei ta peatas ja sõiduki läbi otsis. Väidetavalt leidsid korrakaitsjad juhi kõrvalistme alt marihuaanakotikese. Titijevi kaitsjad on üles lugenud rea kahtlasi asjaolusi, mis kerkisid Titijevi juhtumi uurimisel esile: näiteks pole uurijad soostunud kaitsjatele andma Titijevi vahistamisel ja ülekuulamisel tehtud salvestisi. Politsei väitel ei töötanud Titijevi kinnipidamise ajal mitte ükski piirkonna kaameraist.

Titijevi sõnul on ta süütu ja politsei sokutas kanepikotikese tahtlikult ta autosse, et see sealt leida.

Sel kuul teatasid võimud siiski, et Titijev ei pea neli aastat sunnitööd tegema ja vabastatakse enneaegselt. Mees peaks vanglast välja saama 20. juuni paiku.

Nikolai Jars

Sotši televisiooni ajakirjanik võeti kinni 2013. aastal, kui politsei tema autost narkootikume leidis. Jarsil oli tööalaselt parajasti käsil uurimus suurest kohalikust korruptsioonivõrgustikust, sest ta oli avastanud lastega seotud inimkaubanduse, mille niidid viisid linnapea, kohtunike ja kohalike politseinikeni.

Jars oligi parajasti olnud teel intervjuule, kui Vene uurimiskomitee ta kinni pidas. Väidetavalt avastasid nad mehe sõidukist 2,94 grammi narkootikume. Hiljem väitsid politseinikud, et ka Jarsi tagataskust leiti 0,01 grammi sama ainet. Möödus veel veidi aega ja võimud teatasid, et väike narkokogus hävis testimise käigus.

Ajakirjanik veetis enne kümme kuud koduarestis, enne kui ta juhtum äkitselt lõpetati. Ta on veendunud, et järsk lõpp oli seotud 2014. aasta Sotši taliolümpia lähenemisega, mille eel püüti vältida igasuguste skandaalide esilekerkimist.

Vabaks saades siirdus mees Moskvasse, kus hiljem võttis temaga ühendust üks inimõigusadvokaat ja teatas, et juhtum on uuesti avatud. Jars otsustas 2015. aastal, et palub USA-s poliitistel põhjustel asüüli.

Sergei Reznikov

Kommunistide partei liige kuulus Moskva kohalikku valimiskomisjoni ja oma südameasjaks oli ta võtnud valimispettuse vastu võitlemise. 2011. aastal suutis Reznikov paljastada ebaseadusliku „karusselli", mis tähendab, et samad isikud tiirutavad eri jaoskkondade vahet ja üha hääletavad. Ka võib osalt just Reznikovi selle eest tänada, et konstitutsioonikohus muutis 2013. aastal märgatavalt valimiseadust.

2017. aastal võeti mees kinni, kui ta koos lapselapsega ühest poest välja tuli. Politsei väitel avastasid nad tema juurest 8,06 grammi kokaiini. Ühtlasi süüdistasid võimud meest selles, et too varastavat autodelt numbrimärke ja pressib omanike käest nende tagasiandmiseks raha välja. Tõenduseks tõi politsei välja asjaolu, et Reznikov jättis ohvrite autodesse oma telefoninumbri, kuid hiljem selgus, et telefon oli vaid loetud päevad enne Reznikovi arreteerimist tema nimele registreeritud, kirjutab Raadio Vaba Euroopa.

Lõpuks läks telefon uurimise käigus kaduma ja võimud loobusid süüdistusest. Narkosüüdistus jäi aga kehtima ja sama aasta lõpus mõisteti Reznikovile karistuseks kolmeaastane vangistus. Ta vabanes sama aasta novembris, kui oli nõus vangis istumise asemel maksma järjejäänud aja eest 350 000 rubla (4800 eurot) trahvi.