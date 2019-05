Kõik Austria parempoolsed ministrid lahkusid ametist

Kurz tegi ettepaneku presidendile Kickli vallandamiseks tänasel pressikonverentsil. Ta kommenteeris ka Bildile, et valitsuskriisi vallandanud videos nähtud vestlus nõuab osapoolte vastutusele võtmist.

Kickl oli sündmuste ajal FPÖ peasekretär.

Avaldusele reageeris FPÖ, mis lubas pärast Kickli vallandamist valitsusest ära tuua kõik oma ministrid. FPÖ uus juht, transpordiminister Norbert Hofer viis õhtuks oma lubaduse täide.

Endine FPÖ juht Heinz-Christian Strache astus tagasi laupäeval pärast seda, kui Süddeutsche Zeitung ja Der Spiegel avaldasid video, milles ta pakkus Vene oligarhi väidetavale sugulasele riigihangete lepinguid FPÖ valimisedule kaasaaitamise eest. Strache vabandas laupäeval ja ütles, et tema käitumine videos oli loll, vastutustundetu ja viga. Üha suuremas joobes olles käitus ta enese sõnul „praalivalt nagu teismeline”, et oma „atraktiivsele võõrustajale muljet avaldada”.

Sotsiaaldemokraatide esimees Pamela Rendi-Wanger, kommenteeris meediale, et koos Austria Rahvaparteiga koalitsiooni moodustamiseks ühist keelt ei leitud. "Nüüd on pall president Alexander van Belleni väravas, et valitsuse moodustamise eest hoolitseda ning et loodav valitsus oleks stabiilne," sõnas ta meediale pärast kohtumist Kurziga.

Opositsioonipartei Jetzt - Liste Pilz on koostanud kantsler Sebastian Kurzi osas umbusaldusavalduse. Juhul kui umbusaldamine läheb läbi, moodustatakse üleminekuvalitsus, mis peab kuni septembris toimuvate valimisteni koos püsima.