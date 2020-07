Kohus mõistis Pihkva ajakirjanikule 500 000 rubla trahvi „terrorismi õigustamise” eest

Kohus langetas otsuse väljasõiduistungil Pihkvas, teatas Prokopjeva advokaat Vitali Tšerkassov, vahendab RBK.

„Peamine ülesanne on täidetud, Svetlana kohta on tehtud otsus, mis ei ole seotud vabadusekaotusega ja see on kõige peamine: ta jäi vabadusse, ta jätkab oma professionaalse tegevusega tegelemist, sest kohus ei võtnud temalt seda õigust,” ütles Tšerkassov.

Ta täpsustas, et kaitse kavatseb otsuse edasi kaevata. „Praegu ootame me motiveeritud otsuse saamist ja loomulikult kaebame me selle edasi. Kaitse pool on seisukohal, et meie kaitsealuse tegevuses ei ole kuriteo koosseisu,” lisas advokaat.

Riiklik süüdistaja Natalja Meleštšenja taotles Prokopjevale reaalset vanglakaristust kuus aastat koloonias. Kohus mõistis ajakirjaniku süüdi selles, et ta „õigustas terrorismi”, lugedes 2018. aastal raadiojaama Ehho Moskvõ vo Pskove eetris ette ja avaldades hiljem väljaande Pskovskaja Lenta Novostei veebilehel teksti end Venemaa siseministeeriumi Arhangelski oblastivalitsuse hoone juures õhku lasknud Mihhail Ž. tõenäolistest motiividest. Prokopjeva seostas Mihhail Ž. teo riigi repressiivse käitumisega kodanike suhtes koos fabritseeritud kriminaaljuurdlustega, ja võimaluse puudumisega venemaalastel seaduslikult oma õiguste eest seista.

Prokopjevale on toetust avaldanud paljud Vene ajakirjanikud ja ühiskonnategelased.