Kohtuotsus: Mehhiko narkoparun El Chapo veedab ülejäänud elu trellide taga ja peab USA valitsusele maksma üle 12,6 miljardi dollari

Enne tänase otsse kuulutamist väljendas 62aastase El Chapo advokaat Mariel Colon otsuse ootuses optimismi.

Pärast kohtuotsuse kuulutamist lausus El Chapo, et selles ei ole mingit õiglust.

El Chapo mõisteti süüdi juba veebruaris, ent nüüd määrati talle ametlik karistus. Colon on varasemalt öelnud, et nad kavatsevad otsuse edasi kaevata. Samuti on märgitud, et El Chapo ei oma nii suurt rahasummat, kui USA valitsus temalt nõuab.

Prokuratuuri esildise järgi esindab see summa aga vara, mis on pärit El Chapo narkootikumidega seotud kuritegevusest, ja vara, mis võimaldas need kuriteod toime panna.

Mitmed tunnistajad, sealhulgas kunagised kompanjonid, tunnistasid kuid kestnud kohtuprotsessil, et kilogrammi kokaiini hind New Yorgis oli kuni 35 000 dollarit ja sama koguse heroiini hind mujal keskmiselt 55 000 dollarit. Tunnistajad rääkisid korruptsioonist Mehhiko valitsuse kõigil tasemetel alates politseist ja sõjaväeohvitseridest kuni kohalike ja osariikide ametnike ning presidentideni välja.

Kohtuprotsessi ajal viitas teine El Chapo advokaat Jeffrey Lichtman endistele kartellikaaslastele, kelle sõnul olid El Chapol rahaprobleemid.

Kunagi Forbesi miljardäride nimekirja kantud El Chapo on olnud poolmüütiline kuju. Ta põgenes 2001. aastal Mehhiko vanglast pesukärus ja uuesti 2015. aastal tunneli kaudu. Pärast uuesti tabamist 2016. aastal anti ta välja USA-le.