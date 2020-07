Kohtunik blokeeris USA esimese föderaalhukkamise 17 aasta järel

Lee oli kavas hukata eile ja see oleks olnud esimene föderaalhukkamine 17 aasta järel, vahendab CNN.

Washingtoni kohtuniku Tanya Chutkani tõkend käib lisaks Leele veel kolme surmamõistetu kohta. Need on Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken ja Keith Dwayne Nelson.

Columbia ringkonna apellatsioonikohus keeldus kohaliku aja järgi eile hilisõhtul rahuldamast justiitsministeeriumi taotlust tõkend peatada. Justiitsministeerium kaebas lisaks otsuse edasi ülemkohtusse.

Ülemkohtule on esitatud veel kolm apellatsiooni hukkamise edasilükkamiseks. Üks puudutab Lee ohvrite perekonnaliikmeid, kes kardavad koroonapandeemia tõttu föderaalvanglasse hukkamist vaatama minna. Teine puudutab tõendeid, mille esitas prokuratuur Leele karistuse määramise kohtuistungil.

Valgete ülemvõimu pooldaja Lee, kes tappis kolmeliikmelise perekonna, pidi hukatama juba detsembris, aga asi venis, sest kohtud blokeerisid surmanuhtluse täideviimise.

Earlene Peterson, kelle tütre, tütretütre ja väimehe Lee koos kaasosalisega pärast piinamist tappis ja järve viskas, on olnud Lee hukkamise vastu. Ta on öelnud, et ei taha, et seda tehtaks tema nimel.

Ülemkohus jättis detsembris jõusse madalama kohtu surmanuhtluse täideviimise otsuse blokeerimise, aga apellatsioonikohus otsustas aprillis, et hukkamine võib toimuda ja USA justiitsminister William Barr määras Lee ja ülejäänud kolme mehe hukkamiskuupäevad juunisse. Pärast seda on tehtud mitmeid viimase hetke samme hukkamiste edasilükkamiseks.