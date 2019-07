Kohalik meedia avaldas pildid Gao sõjaväebaasi võimalikest ründajatest

Terroristide pilt ringleb nii Twitteris kui seda on kajastanud ka Mali väljaanded.

Rünnakus viga saanud kuuest Eesti sõdurist kolm on tagasi üksuses ning ülejäänud veel arsti järelvalve all. Nad saadetakse ilmselt koju, sest peagi läbisaava missiooni lõpuks, mis on augusti alguses, nad ei parane. Kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul nende vigastused rasked ei olnud.

Photos des auteurs de l'attentat-suicide qu'as visait le camp de forces françaises de l'opération #Barkhane ce lundi dans la après-midi, à #Gao, blessant plusieurs soldats français et estoniens. https://t.co/4gZmTXDXo7 — Housseyne Ag Issa (@HousseyneAg) July 22, 2019







Rünnak Malis

Prantsuse sõjaväebaasi sissepääsu juures Malis Gaos plahvatas üleeile enesetaputerroristide juhitud auto, mis oli teadaolevalt värvitud ÜRO värvidesse. Vigastada said lisaks kuuele eestlasele ka prantslased ja kohalikud.