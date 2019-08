Kohalik eestlane Amazonase metsapõlengutest: märgata on nii suitsu kui ka päevast pimenemist

"Olen São Paulos kohapeal, aga metsapõlengutega ei ole kokku puutunud. Mõni päev tagasi oli küll üks õhtupoolik maru pime, aga mulle tundus see pigem pilvisuse tõttu. Suitsuhaisu pole mina küll tundnud sel nädalal," rääkis kohalik eestlane Erik Henno.

Tulekahjude suits põhjustas sel esmaspäeval São Paulos elektrikatkestuse, mis kestis päevasel ajal neli tundi. Tugev tuul tõi suitsu kohale enam kui 2700 kilomeetri kauguselt Amazonase ja Rondônia osariikidest.

Eestlanna Roberta Laas, kes ise praegu Brasiilias ei viibi, ütles, et tema kohapeal oleva abikaasa sõnul on pealinnas päeval pimenemisi, mis on metsapõlengutest hoovavast suitsust tingitud.

President ei võta vastutust

Kui suur on tulekahjude ulatus? Briti väljaanne Express arvutas, et põlenguid on hinnanguliselt aladel, mis katavad üle 2,5 miljoni ruutkilomeetri. Kui suur osa metsa neil aladel põlenud, ei pruugi aga kunagi selguda.

Tulekahjude põhjus ei ole samuti selge. Looduskaitsjad süüdistavad Brasiilia presidenti Jair Bolsonarot, kes on väidetavalt julgustanud metsalangetajaid ja farmereid maad metsast puhastama.

Bolsonaro, kes on keskkonnaprobleemide osas skeptiline, on varasemalt leidnud, et vihmametsad on pelgalt takistus tööstusele ja põllumajandusele. Praegu lõõmavates metsatulekahjudes süüdistab paremäärmuslik Bolsonaro valitsusväliseid organisatsioone tema valitsuse kahjustamiseks.