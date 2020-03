Kogu Itaalia pandi karantiini. Peaminister Giuseppe Conte: me kõik peame Itaalia heaks millestki loobuma

Meetmed sisaldavad näiteks kõigi avalike kogunemiste keelamist ja kogu riigisise liikumise keelamist, kui tegu pole just tööks vajaliku liikumise või hädaolukorraga. Praegu on õige aeg kodus istuda, ütles Conte Itaalia riigitelevisioonis.

Liikumiskeeld puudutab 60 miljonit inimest Euroopa suuruselt neljandas majandusruumis. Uut korda analüüsides on ilmne, et keelatud on kõik üritused, kinod tuleb sulgeda, teatrid, jõusaalid, diskoteegid ja kõrtsid niisamuti. Ära jäävad ka pulmad ja matused. Kõik koolid ja ülikoolid on kinni vähemalt 3. aprillini, ehk veel umbes kuu aega.

Otsus on vajalik, et kaitsta Itaalia kõige haavatavamaud elanikke, vanureid ja kroonilisi haigeid.

Itaalia koroonaviirusesse surnute arv tõusis eile 366-lt 463-le. Itaalia on nüüd suuruselt teine nakkuskolle pärast Hiinat. Ka nakatunute arv kasvas pühapäevaga võrreldes 24%. Nakatumisjuhtumeid on Itaalia kõigis 20 regioonis.

Conte ütles, et parim, mida inimesed teha saavad, on püsida kodus.

„Meil on nakatumise oluline kasv... ja surmade,” ütles Conte oma õhtuses pöördumises. „Kogu Itaalia muutub kaitstud tsooniks. Me kõik peame Itaalia heaks millestki loobuma. Me peame tegema seda kohe. Seetõttu otsustasin ma tarvitusele võtta veelgi tugevamad ja tõsisemad meetmed leviku kontrollimiseks... ja kõigi kodanike tervise kaitsmiseks.”

Varasemas intervjuus ajalehele La Repubblica ütles Conte: „Ma olen mõelnud Churchilli vanadele kõnedele – see on meie süngeim tund, aga me saame hakkama.”

Conte kirjeldas meetmeid kodus püsimisena. Inimestel on keelatud avalikes kohtades koguneda. „Ei mingit ööelu enam, me ei saa seda enam lubada, sest need on nakatumisvõimalused,” ütles Conte.

Kõik spordiüritused, sealhulgas jalgpallimatšid, jäävad ära. Koolid ja ülikoolid jäävad suletuks vähemalt 3. aprillini.