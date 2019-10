Klassikaaslane: Kuopio ründaja hilines tundi, võttis kotist mõõga ja lõi õpetajat

Naise sõnul algas tund täpselt kell 12.

„Meie klassikaaslane tuli veerand läbi. Mõtlesime natuke, et ta on sisse maganud, sest tal on mõnikord selline komme,” rääkis naine.

Naise sõnul kandis mees kaasas pikka kotti.

„Vaatasime, et mis kott see selline on. Ta võttis sealt välja mõõga, mis ei paistnud isegi päris ehtne välja. Tõstis mõõga püsti ja lõi õpetajat.”

Naine ei näinud, kuhu löögid tabasid.

„Mõnede arvates tabas mõõk pähe, aga ilmselt tabas mõõk ikkagi kätte. Õpetaja põgenes tagaruumi.”

Naise sõnul hakkas mees õpetajat taga ajama.

„Siis hakkas kõigil kabuhirm. Mõned põgenesid juba enne. Kõigile ei jõudnud aga olukord kohale.”

Mõned õpilased viskasid mõõgameest toolidega. Klassist püüti minema saada.

„Sellel hetkel hakkas ta mõõgaga ka õpilasi taguma.”

Naine kirjeldas ründajat targa nohikuna.

„Ta on veidi üksik hing.”

Naise andmetel on mees pärit Kuopiost ja alustas õpinguid sel sügisel.