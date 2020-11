Kissinger hoiatas Bidenit Hiina eest: tegutsege, enne kui puhkeb sõjaline konflikt

97-aastane Kissinger väljendas Bloombergi majandusfoorumil veendumust, et "maailm libiseb esimese maailmasõjaga võrreldavasse katastroofi, kui riigil puudub igasugune platvorm koostööks" Hiinaga.

"USA ja Hiina triivivad hetkel vastasseisu poole, rakendades diplomaatiat konfrontatsioonilisel viisil," hoiatas ta.

"Oht on see, et kriis võib mitte ainult tekkida, vaid võib ka areneda tõeliseks sõjaliseks konfliktiks," ütles Kissinger. Ta avaldas lootust, et vajadus pandeemiaga toime tulla saab aluseks USA ja Hiina vahelise poliitilise dialoogi taastamiseks pärast Bideni ametisse astumist.

Kissinger oli Richard Nixoni administratsiooni riikliku julgeoleku nõunik ja välisminister aastatel 1969-1977. 1973. aastal pälvis ta Vietnami sõja lõpetamiseks tehtud töö eest Nobeli rahupreemia.