Kiriku rahaga sahkerdanud kardinal sai paavst Franciscuselt sule sappa

Kardinal Becciu oli paavsti lähedane abiline ja varem oli tal tähtis töö Vatikani riigisekretariaadis, vahendab BBC News.

Becciu oli seotud vastuolulise kiriku raha investeerimistehinguga Londoni luksushoonesse.

Sel tasemel tagasiastumised on Vatikanis äärmiselt haruldased ja Püha Tool ei avaldanud eile õhtul välja antud kommünikees just palju.

„Püha Isa rahuldas tagasiastumisavalduse pühakute asjade koguduse prefekti ametist ja kardinaliseisusega seotud õigustest, mille esitas tema eminents, kardinal Giovanni Angelo Becciu,” öeldi avalduses.

72-aastane kardinal ütles Itaalia portaalile Domani, et teda sunniti lahkuma, sest teda kahtlustatakse kiriku raha andmises oma vendadele.

„Ma ei varastanud ühtki eurot. Ma ei ole uurimise all, aga kui nad saadavad mu kohtu alla, kaitsen ma ennast,” ütles Becciu. „Ma ütlesin paavstile: miks te seda mulle teete, kogu maailma ees? Püha Isa seletas, et me tegin kiriku rahaga teeneid oma vendadele ja nende äridele... aga ma olen kindel, et mingeid kuritegusid ei ole,” ütles Becciu Domanile.

„See on löök mulle, minu perekonnale, minu maa inimestele. Ma lepin kuulekuse vaimus ja armastan kirikut ja paavsti,” tsiteeris Itaalia meedia kardinali.

Becciu Vatikani riigisekretariaadis töötamise ajal seostati teda luksuskinnisvara tehinguga Londoni jõukas piirkonnas.

Sloane Avenuel osteti offshore-fondide ja -ettevõtete kaudu kiriku raha eest 200 miljonit naela (219 miljonit eurot) maksnud kortermaja.

Eelmisel aastal kõrvaldati ametist viis riigisekretariaadi töötajat ja kontor otsiti läbi. Vatikani politsei konfiskeeris dokumente ja arvuteid.

Juunis pidas Vatikani politsei väljapressimises ja kelmuses kahtlustatuna kinni Itaalia ärimehe Gianluigi Torzi.

Asi ei pruugi olla ainult Londoni tehingus. Jutt oli kardinali vendade kooperatiividele ja äridele antud kiriku rahast.

Sardiinias asuv kooperatiiv, mida juhib kardinali vend Tonino Becciu, aitas migrante ja kardinali sõnul on kogu raha arvel. Raha kasutati ka Püha Tooli hoone renoveerimiseks Kuubal.

Itaalia meedia andmetel ei olnud paavst aga raha kasutamisega rahul.