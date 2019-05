Kinnine uuring: Putini toetus on kõige madalam Magadani oblastis – 36%

Magadani oblastis on valmis Putinit valima 36% küsitletutest. Kogu Venemaa keskmine on 48%.

Sama küsitluse andmetel on võimuerakonna Ühtne Venemaa reiting kõige madalam samuti Kaug-Idas Habarovski krais, kus erakonda on valmis valima 21% küsitletutest. Ühtse Venemaa keskmine reiting kogu riigis on 34%.

25. mail teatas Ülevenemaaline Avaliku Arvamuse Uuringute Keskus (VTsIOM) Putini toetuse kahanemisest ajaloolise madalseisu – 31,7%-ni.

VTsIOM-i juht Valeri Fjodorov nimetas Putini reitingu languse peamiseks põhjuseks seda, et venemaalased ei usu enam elu paranemisse lähemas tulevikus.