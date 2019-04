Kim on valmis Trumpiga kohtuma

Kim ütles, et "Põhja-Korea, olles skeptiline, on siiski valmis uuesti üritama, kui USA peaks pakkuma välja kolmanda tippkohtumise korraldamise õige suhtumise ja mõlemale sobivate tingimustega", vahendab uudistekanal BBC.

Ta tõdes, et USAl on valearusaam, mile kohaselt nende viimase piirini viimine aitab olukorda muuta, kutsudes sellist läbirääkimiste taktikat vaenulikuks ja rõhutas, et kui see ei muutu, ei tule suhtlusest midagi välja.

Kimi sõnul on ta suhted Trumpiga aga suurepärased.

Trump teatas juba üleeile, et kaalub kolmandat võimalikku tippkohtumist Põhja-Korea liidri Kimiga.

"Me arutame seda ja potentsiaalseid kohtumisi, edasisi kohtumisi Põhja-Korea ja Kim Jong-uniga," ütles Trump neljapäeval Valges Majas, kus ta kohtus Lõuna-Korea riigipea Moon Jae-iniga.

Kimiga kohtus Trump eelmisel aastal Singapuris ja tänavu veebruaris Vietnamis.