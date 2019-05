Kim Jong-uni poolvenna mõrvas süüdistatud vietnamlanna vabastati

Hươngi ja indoneeslannat Siti Aisyahi süüdistati närvimürgi VX Kimile näkku määrimises Kuala Lumpuri lennujaamas 2017. aastal, mille tagajärjel viimane suri, vahendab BBC News.

Mõlemad naised eitasid mõrva ja väitsid, et arvasid, et tegemist oli telesaate jaoks mõeldud naljaga. Samuti on nad korduvalt öelnud, et on Põhja-Korea vandenõu ohvrid.

Hương vabastati täna. Talle oli määratud lühiajaline vanglakaristus.

Aisyah vabastati juba märtsis, kui süüdistustest tema vastu loobuti.