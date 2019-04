Kim Jong-uni poolvenna mõrvas süüdistatud vietnamlanna tunnistas end süüdi väiksemas kuriteos ja võib vabaneda juba mais

Malaisia kohus mõistis Đoàn Thị Hươngi kolmeks aastaks ja neljaks kuuks vangi. Aega hakatakse arvestama alates tema vahistamisest 2017. aasta veebruaris, vahendab BBC News.

Advokaadi sõnul vabaneb naine tõenäoliselt juba mais.

Kui Hương oleks süüdi mõistetud mõrvas, oleks talle võidud määrata surmanuhtlus.

Kim Jong-nam mõrvati Kuala Lumpuri lennujaamas 2017. aastal päise päeva ajal närvimürgiga VX.

Kohtuotsus tähendab praktikas seda, et kedagi ei ole Kim Jong-nami mõrva eest vastutusele võetud.

Teine Kim Jong-nami mõrvas kahtluse all olnud naine, indoneeslanna Siti Aisyah lasti ootamatult vabaks eelmisel kuul.

Hươngi lootused samasugusele kohtlemisele purunesid alguses 14. märtsil, kui Malaisia võimud lükkasid tagasi tema taotluse mõrvasüüdistusest loobumiseks ja teatasid, et kohtuprotsessiga liigutakse edasi.

„Ainult jumal teab, et me ei pannud toime mõrva. Ma tahan, et mu perekond minu eest palvetaks,” ütles Hương nuttes kohtusaalis.

Mõlemad naised on kogu aeg kinnitanud, et on süütud. Nende väitel öeldi neile, et nad osalevad telenaljas, mis sisaldas Kim Jong-namile mingi vedeliku näkku määrimist.