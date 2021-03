Kim Jong-uni õde hoiatas USA-d „haisu tekitamise” eest

„Me kasutame võimalust, et hoiatada USA uut administratsiooni, mis püüab väga meie maal püssirohulõhna levitada. Kui ta tahab järgmisel neljal aastal rahulikult magada, oleks tal parem hoiduda esimesel sammul haisu tekitamisest,” ütles Kim Yo-jong riikliku uudisteagentuuri KCNA vahendatud avalduses, teatab CNN.

USA ja Lõuna-Korea peavad parajasti tavapärasest väiksemaid, simuleeritud õppusi ning USA välisminister Tony Blinken ja kaitseminister Lloyd Austin kohtuvad Jaapani ja Lõuna-Korea kolleegidega.

Varem eile teatas Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ajakirjanikele, et administratsioon on Põhja-Koreaga ühendust võtnud.

„Meie eesmärk on alati diplomaatia. Meie eesmärk on vähendada eskalatsiooniriski. Aga seni ei ole me saanud mingit vastust,” ütles Psaki.

Bideni administratsioon revideerib endiselt eelmisel presidendi Donald Trumpi administratsiooni Põhja-Korea poliitikat. Välisministeeriumi kõrge ametniku sõnul tehakse uus kurss teatavaks lähinädalatel. Ei ole tõenäoline, et Biden hakkaks Trumpi kombel Kim Jong-unile „armastuskirju” saatma, aga seni ei ole Bideni administratsioon end varasemast poliitikast ka selgelt distantseerinud. USA ametnikud on eesmärgina korduvalt nimetanud Põhja-Korea täielikult tuumavabaks muutmist.