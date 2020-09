Kim Jong-un vabandas kirja teel Lõuna-Korea ametniku tapmise pärast merel

Kohaliku aja järgi täna hommikul Lõuna-Korea presidendi residentsi ehk Sinisesse Majja saadetud kirjas teatas Põhja-Korea, et nende üksused reageerisid teatele, et meres ulpivalt objektilt leiti tundmatu mees. Kirjas väidetakse, et mehe pihta lasti umbes kümme kuuli, sest ta ei allunud sõduri nõudmisele end tutvustada ja sellele järgnenud hoiatuslaskudele, vahendab CNN.

Põhja-Korea teatas, et pärast tulistamist jäi ujuvale objektile ainult vereloik. Kui sõdurid oletasid, et mees on surnud, põletasid nad ujuva objekti kohapeal ära vastavalt Põhja-Korea koroonaviirusevastastele ennetamismeetmetele.

„Esimees Kim Jong-un palus edastada, et tal on väga kahju, et abi andmise asemel meie kaasmaalastele lõunas, kes on hädas Covidi epideemiaga, oleme me valmistanud president Moonile ja meie kaasmaalastele lõunas suure pettumuse selle ennenägematu õnnetusega meie merel,” öeldi Sinise Maja teatel Põhja-Korea kirjas.

Avalduses lisati, et Põhja-Korea on tugevdanud järelevalvet merel ja vabandanud „intsidendi eest, mis mõjutab selgelt negatiivselt Koreade vahelisi suhteid”.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee tippametniku, kindralleitnant Ahn Young-ho sõnul kadus merendus- ja kalandusministeeriumi töötaja Yeonpyeongi saartest 1,9 kilomeetrit lõunas 21. septembril.

Lõuna-Korea ametnikud teatasid varem, et usuvad, et mees püüdis Põhja-Koreasse üle joosta. Eile mõistis Lõuna-Korea sõjavägi Põhja-Korea teo karmilt hukka ning kutsus Pyongyangi juhtunut selgitama ja süüdlasi karistama.