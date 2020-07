Kim Jong-un teatas, et Põhja-Korea vastus koroonaviirusele on olnud „säravalt edukas”

Kim ütles tippametnike kohtumisel, et nad ei ole lasknud koroonaviirusel Põhja-Koread oma haardesse võtta, teatas riiklik meedia, vahendab CNN.

„Me oleme pahatahtliku viiruse sissetungi täielikult ära hoidnud ja säilitanud stabiilse antiepideemilise olukorra vaatamata ülemaailmsele tervishoiukriisile, mis on särav edu,” vahendab riiklik uudisteagentuur KCNA Kimi sõnu.

Siiski noomis Kim ametnikke valvsuse kaotamise pärast, sest ülemaailmsest tervishoiukriisist ei ole veel üle saadud.

„Antiepideemiliste meetmete kiirustav lõdvendamine annab tulemuseks kujuteldamatu ja pöördumatu kriisi,” lausus Kim.

KCNA avaldatud fotodel on näha Kimi istumas kümnete ametnike ees. Mingit sotsiaalse distantsi hoidmist ega kaitsemaske näha ei ole.

Diplomaatilised allikad Pyongyangist teatavad aga, et tänavatel kannavad kõik maske ja hoiavad mingil viisil sotsiaalset distantsi. Elu Põhja-Korea pealinnas on enamasti normaalsesse rööpasse naasnud. Ehitusobjektid, poed ja hotellid on avatud. Koolid avanesid taas juunis, teatas üks allikas.

Allikate sõnul näib, et Põhja-Korea ametnikud on kindlad, et viirus on kontrolli all, vähemalt Pyongyangis, aga ühe allika sõnul ei ole ta kuulnud, et kedagi oleks testitud.

Kohtumine oli Kimi esimene avalik esinemine nädalate jooksul. Veebileht NK News teatas, et Kim on tänavu aprillis, mais ja juunis avalikkuse ette ilmunud vaid seitse korda. 2018. ja 2019. aastal ilmus ta samal perioodil avalikkuse ette vastavalt 45 ja 46 korda.

Ida-Aasias on koroonaviiruse juhtumitest teatanud kõik riigid peale Põhja-Korea. Rahvaterviseekspertide sõnul on ülimalt ebatõenäoline, et viirus ei ole mingis vormis Põhja-Koreasse jõudnud. Üks võimalusi oleks näiteks üle piiri Hiinast, kus on levinud salakaubavedu. Hiina Põhja-Koreaga piirnevas piirkonnas on koroonaviiruse koldeid olnud.

Samas on Põhja-Korea kinnine ühiskond viiruse leviku jaoks ebasoodne. Inimestel ei ole lubatud oma suva järgi vabalt ringi liikuda ka riigi sees, nagu on rääkinud ülejooksikud.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!