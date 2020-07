Kim Jong-un: tänu Põhja-Korea tuumarelvadele rohkem sõdu ei tule

„Meie usaldusväärse ja efektiivse enesekaitse tuumaheidutusega ei tule sellel maal enam sõdu ning meie maa julgeolek ja tulevik on igaveseks kindlustatud,” ütles Kim oma kõnes, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA täna, vahendab CNN.

Kõneldes Korea sõja tegelikkuses lõpetanud relvarahu 67. aastapäeval, mis langes eilsele, ütles Kim, et tuumarelvad võimaldavad Põhja-Koreal end kaitsta „imperialistide ja vaenulike jõudude igasuguse surve ja sõjaliste ähvarduste eest”.

Vaatamata põhjustele, miks Põhja-Korea tuumarelvi ja nende kohaletoimetamiseks vajalikke ballistilisi rakette arendab, tuletavad Kimi sõnad meelde, kui keeruline saab olema sõlmida kokkulepet, millega Pyongyang loobuks programmist, mida peab oma olemasolu tagatiseks.

Relvarahu aastapäev on Põhja-Korea üks tähtsamaid tähtpäevi, mida nimetatakse seal „Korea rahva võiduks suures Isamaa Vabadussõjas”.

Enamik ajaloolasi on seda meelt, et sõda algas sellega, kui Põhja-Korea praeguse valitseja vanaisa Kim Il-sung tungis kallale Lõuna-Koreale, et ühendada Korea poolsaar jõuga. Praegu väidab Põhja-Korea propaganda aga, et sõda algas siis, kui USA ja Lõuna-Korea ründasid Põhja-Koread ning sõda võideti tänu Kim Il-sungi hiilgavale juhtimisele.

Korea sõda kestab tehniliselt edasi siiamaani, sest vaenupooled allkirjastasid 1953. aasta 27. juulil relvarahu, mitte rahulepingu, mis ainult peatas vaenutegevuse. Põhja-Korea propaganda järgi on pidevalt olemas sissetungioht, kuigi USA-s seda sõda vaevalt mäletatakse.