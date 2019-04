Kim Jong-un süüdistas USA-d pahatahtlikkuses

Kimi sõnul sõltub rahu Korea poolsaarel täielikult Washingtonist, vahendab BBC News.

Kim esines nende avaldustega kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga eile Vladivostokis. Putin võttis vastu Kimi kutse külastada Põhja-Koread, teatas KCNA.

Kim ütles KCNA teatel Putinile, et olukord Korea poolsaarel ja regioonis on nüüd seisakusse jäänud ja jõudnud kriitilisse punkti. Ta hoiatas, et olukord võib naasta algsesse seisu, sest USA võttis hiljutistel läbirääkimistel ühepoolselt pahatahtliku hoiaku.

Läbirääkimised Põhja-Korea ja USA vahel katkesid Kimi ja Trumpi tippkohtumise ajal veebruaris Hanois, kus ei jõutud Põhja-Korea tuumarelvade üle mingile kokkuleppele.

Need läbirääkimised nurjusid teadete kohaselt Põhja-Korea nõudmise pärast, et ta vabastataks täielikult majandussanktsioonidest vastutasuks mõningate tuumadesarmeerimise alaste kohustuste vastu. USA ei tahtnud sellist tehingut teha.

Eilsel kohtumisel Vladivostokis püüdis Putin mängida vahekohtunikku, öeldes, et Kim vajab rahvusvahelisi julgeolekugarantiisid, kui oma tuumaprogrammi lõpetab.