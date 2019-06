Kim Jong un sai Trumpilt „suurepärase ja mõtlema paneva” kirja

Kim lubas, et „mõtiskleb tõsiselt seal öeldu üle”, ja tunnustas Trumpi „enneolematut julgust”, vahendab uudistekanal BBC.

Ta otsustas kirja sisu mitte täpsustada ning seda keeldust laupäeval tegemast ka Valge Maja.

Juba mullu sügisel kirjeldas Trump ühel rahvaüritusel, et Kim kirjutab talle ilusaid kirju. „Olin ikka väga karm temaga ja nii me muudkui vastastikku andsime - ja siis armusime, okei? Ei, kohe päriselt!,“ ütles USA riigipea publiku ees 29. septembril. „Ta kirjutas mulle ilusaid kirju ja need on superkirjad! Me armusime üksteisesse.“