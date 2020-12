Kim Jong-un on väidetavalt saanud Hiina koroonavaktsiini

Arvatakse, et ka mitmed teised „kõrgetasemelised ametnikud Kimi perekonnas ja juhtimisvõrgustikus” on saanud viimase 2-3 nädala jooksul Hiinast vaktsiini, teatasid anonüümseks jäänud luureallikad mõttekoja Center for the National Interest vanemdirektorile Harry Kazianisele.

36-aastane diktaator on ahelsuitsetaja ja ülekaaluline, mis on tekitanud spekulatsioone, et tal tekiksid meditsiinilised komplikatsioonid, kui ta peaks koroonaviirusega nakatuma.

Hiina valitsusametnike väitel töötavad nad viie vaktsiini kolmanda faasi katsetuste kallal, mis on viimane samm enne lõplikku heakskiitmist. Üht Hiina farmaatsiaettevõtte Sinopharm eksperimentaalset vaktsiini on teadete kohaselt manustatud juba ligi miljonile inimesele, kellest ühelgi ei ole väidetavalt tõsiseid ebasoodsaid reaktsioone olnud.

Põhja-Korea propagandaväljaanded on sealsetest nakatumisnäitajatest vaikinud. Ühestki positiivsest juhtumist ei ole veel ametlikult teatatud. Suvel väitis Põhja-Korea, et seal ei olnud ühtki juhtumit, enne kui üksik ülejooksik Lõuna-Koreast tõi viiruse üle piiri kaasa.

Põhja-Korea on aga ennast veelgi rohkem sulgenud ning lõiganud läbi isegi kaubateed oma lähima partneri Hiinaga. Augustikuisel poliitbüroo istungil viitas Kim „ülemaailmse pahaloomulise viiruse” levimisele” ja teatas, et riik kehtestab rangemad meetmed piiril.