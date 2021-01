Kim Jong-un: meil tuleb jätkata oma peamise vaenlase USA õõnestamist

37-aastane Kim tõdes, et vaenulik poliitika ei muutu sõltumata sellest, kes on USA president, ent märkis, et juhul kui Washington seesugusest poliitikast loobuks, oleks see "Põhja-Korea ja USA suhete võti", vahendab Reuters.

Tema sõnul peaks aga seni Põhja-Korea "välispoliitiline tegevus keskenduma meie innovatsiooni suurima takistuse ja meie suurima vaenlase USA õõnestamisele".

"Tegelikult pole vahet, kes on USA-s võimul. USA ja selle poliitika tõeline iseloom Põhja-Korea suhtes ei muutu iial," leidis Kim, lubades arendada suhteid pigem "antiimperialistlike ja iseseisvate" jõududega.

Kim ütles ka, et kuigi Põhja-Korea ei kuritarvitaks oma tuumarelvi, asub see laiendama nende arsenali, sh "ennetavate" ja "heidutavate" rünnakute võimekust ja erineva suurusega lõhkepäid.

Ta kutsus ühtlasi üles arendama sõjatehnikat laiemalt, sh tootma hüperhelikiirusega relvi, tahke kütusega mandritevahelisi ballistilisi rakette, spioonisatelliite ja droone.

Kim avaldus tuli pelgalt kaks nädalat enne USA tulevase riigipea Joe Bideni ametissevannutamist.