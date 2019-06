Kim Jong-un lasi tippkohtumise vussi minemise eest mitu diplomaati tappa? Tasub olla skeptiline

Hanois toimunud kohtumisel ei jõutud mingile kokkuleppele, sest USA nõudis Korea poolsaare täielikult tuumarelvavabaks muutmist ja Põhja-Korea nõudis sanktsioonide leevendamist.

Teated hukkamiste kohta tunduvad usutavad. Ametnikke ei ole pärast veebruarikuist tippkohtumist avalikkuses näha olnud. Kim Jong-un on selgelt vihane Trumpiga peetud läbirääkimiste tulemuste üle ja võis otsida kedagi, keda selle eest süüdi mõista.

Tema diplomaatiline mäng Ameerika Ühendriikidega ei ole suutnud seni tulemusi anda, pannes ta surve alla. Endiselt kehtivad ranged majanduslikud sanktsioonid. Washingtoni ja Pyongyangi vahelised arutelud on peatunud. Pyongyangis võib olla otsustatud, et keegi peab selle eest maksma.

Tasub märkida, et riigi ametlik ajaleht Rodong Sinmun sarjas sel nädalal oma juhtkirjas „reetjaid“ ja „seljakeerajaid“, täpsustamata nende nimesid. Ajaleht märkis, et need, kes „pühendusid parteivastastele“ ja „revolutsioonivastastele meetmetele“, saavad tunda „revolutsiooni ranget kohtumõistmist“.

Kim Jong-uni jaoks poleks tegemist esimese hukkamisega. 2013. aastal hukati Kimi mõjuvõimas onu Jang Song-thaek riigireetmise eest. Lõuna-Korea luureteenistused teatasid tema tapmisest mitu päeva enne seda, kui Põhja-Korea seda ametlikult kinnitas.

Kuid sageli on juhtunud, et taolised väited on osutunud valeuudisteks. Tuntuimaks on laulja Hyon Song-woli väidetav surm. 2013. aastal teatas see sama Lõuna-Korea ajaleht Chosun Ilbo, et ta tapeti „kuulirahega oma orkestri silme all“.

Mullu ilmus ta aga Lõuna-Korea pealinna Souli, juhtides enne taliolümpiamänge oma kodumaa delegatsiooni, kandes glamuurset karusnahka ja paistes sealjuures olevat täie tervise juures. Teda peetakse täna üheks Põhja-Korea võimsamaks naiseks.

Allikad Põhja-Koreas võivad sageli olla ajakirjanike kõige väärtuslikum vara, aga ka üks kõige problemaatilisem. Nende väiteid on nimelt pea võimatu kontrollida.

USAs ja Lõuna-Koreas asuvad luureteenistused püüavad Kim Hyok-choli saatuse kindlaks teha, kuid kui Pyongyang ei otsusta sellest ise teada anda, ei pruugi me tegelikult kunagi nendega juhtunust teada saada.