Kiievi pangakontoris ähvardab mees seljakotis oleva pommiga

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: VALENTÕN OGIRENKO, REUTERS

Kiievi politseisse helistas täna ärikeskuses Leonardo asuva Universal Banki kontori töötaja, kes ütles, et sinna saabus mees, kes väidab, et tal on seljakotis pomm, ja käskis politsei kutsuda.