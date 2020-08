Kiievi kesklinnas pangakontorit õhku lasta ähvardanud usbekk vahistati

„Terrorist võeti kinni elusama. Plahvatust ei toimunud. Edasi tuleb kohus ja pikk vanglakaristus,” kirjutas Geraštšenko Facebookis, vahendab UNIAN.

Veidi aja pärast teatas vahistamisest ka SBU juhi asetäitja Sergi Pun.

Kiievi politseisse helistas täna ärikeskuses Leonardo asuva Universal Banki kontori töötaja, kes ütles, et sinna saabus mees, kes väidab, et tal on seljakotis pomm, ja käskis politsei kutsuda.

Teatatakse, et pangakontori töötajad lahkusid ruumidest, aga selle juhataja jäi omal soovil kohale.

Alustati politsei erioperatsiooni Grom. Terroristiga peeti läbirääkimisi.

Inimestel paluti sündmuskohast eemale hoida.

Mees nõudis, et tema juurde lastaks meedia esindajad, et ta saaks intervjuu anda.

Esialgsetel andmetel on tegemist Usbekistani kodaniku Suhrob Karimoviga, kes teatas, et pomm plahvatab isegi siis, kui ta tapetakse.

Mees on kirjutanud Facebookis, et araablased on reeturid, kuulutanud välja džihaadi ning võtnud sõna Venemaa presidendi Vladimir Putini, Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi ja kõigi poliitikute vastu.

Geraštsenko sõnul on mehel psüühilised häired.