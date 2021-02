Kesk-Euroopa hoiatab koroonaviiruse kolmanda laine eest: oleme taas kord kriisis

Poola tervishoiuminister Adam Nedzelski ütles reedel, et nn Briti tüvi on juba enam kui 10% uutest koroonaviirusega nakatunutest, vahendab Leedu Delfi.

Tema sõnul on riiki jõudnud ka nn Lõuna-Aafrika tüvi ja esimene sellega nakatunu avastati Suwalkis. "On meie kõigi teha, millal on selle kolmanda laine tipp. /.../ Ja vastutustundlik käitumine on siinkohal võti," ütles Nedzelski.

Tšehhi valitsus nentis, et seisab silmitsi samasuguse probleemiga ja nn Briti tüve levik on ka seal üha laialdasem. Halvenev olukord tõi kaasa piirangute karmistamise ja sundis valitsuse loobuma plaanist järgmisel nädalal kõik kauplused taas lahti teha.

Olukord on kehv ka Slovakkias, mis jõudis sel nädalal kurva tähiseni, kui tõusis surmajuhtumite arvult elaniku kohta maailma esimeseks. Tervishoiuametnikud leiavad, et selle taga on just nn Briti tüve üha kiirenev levik.

Haiglaravil on Slovakkias rekordarv patsiente - 3900 inimest - ja tervishoiusüsteem on kollapsi äärel, sundides valitsust naaberriikidelt abi paluma. Austria, Poola ja Ungari on juba lubanud appi tõtata, läkitades riiki oma meditsiinipersonali.

Tõve kasvava levikuga heitleb ka Ungari, kus uute juhtumite arv läks tõusuteele juba kuu algul. Ehkki riik sai kätte esimesed Venemaal ja Hiinas tehtud vaktsiinide saadetised, kardetakse uut lainet. "Oleme selgelt kolmanda laine kasvufaasis," nentis reedel Ungari peaarst Cecilia Muller.

Vaja on paremaid maske

Tšehhi tervishoiuministri Jan Blatny sõnul peavad elanikud kandma parema kvaliteediga maske kohtades, kuhu koguneb suur hulk inimesi, sealhulgas kauplustes, haiglates ja ühistranspordis. Tema sõnul riidest maskid, mida enamik inimesi kannavad, enam ei sobi - tuleb kasutada meditsiinistandarditele vastavaid maske, respiraatoreid või kahte tavapärast kirurgilist maski.

"Oleme kokku leppinud, et nakkuse leviku vältimiseks on vaja teha kõik, mis võimalik," ütles Blatny.

Arutelu selle üle, kas tuleks nõuda parema kvaliteediga maskide kandmist, on alustatud ka Poolas. Tervishoiuminister Nedzelski ütles, et see on seni olnud soovitus, kuid valitsus kutsub nüüd tungivalt üles loobuma sallide või visiiride kasutamisest näokattena.