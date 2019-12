1) Kui palju tal lapsi on?

Enamik maailma valitsusjuhte annaks sellele lihtsale küsimusele vähemalt mingisuguse vastuse. Enne Johnsoni võimuletulekut oli tuntuimaks erandiks Vene president Vladimir Putin, kes kõik küsimused oma järeltulijate kohta on tagasi lükanud. Teadaolevalt on Johnsonil vähemalt neli last, kõik endisest abielust Marina Wheeleriga, kusjuures noorimad lapsed Theodore ja Cassie on nagu isa suust kukkunud. Briti kõmumeedia andmeil eksisteerib ka viies laps, keda kasvatab Johnsoni eksnõunik Helen Macintyre.