Kersti Kaljulaid ütles Ukraina väljaandele, et Mart Helme on ebakompetentne

Kaljulaid oli eelmisel nädalal kaks päeva töövisiidil Ukrainas. Ta osales Kiievis ka Jalta Euroopa Strateegiafoorumil, kus pidas avakõne ning osales mitmes arutelus.

Ta leidis aega, et kohtuda Ukraina väljaande Yevropeiska Pravda ajakirjaniku Sergei Sidorenkoga. Antud väljaande koduleheküljel seisab, et nad on keskendunud teemadele, mis puudutavad ennekõike Euroopa Liitu, sealhulgas just poliitilist läbisaamist ka Ukraina ja liikmesriikide vahel. Üks teema, mida käsitletakse, on viisavabadus, see tuli jutuks ka Kaljulaidiga.

Sidorenko tõi välja, et Eesti siseminister ja ühtlasi ühe koalitsioonipartei juht Mart Helme on viidanud, et võiks tühistada Ukraina kodanikele kehtiva viisavabaduse. "Mis toimub? Kas võime olla kindlad, et see idee ei saa teoks?"

Kaljulaid sõnas, et EKRE on uus partei ja esimest korda valitsuses. "Peame neile andestama nende ebakompetentsuse," kostis ta Helme näitel. "Lõppude lõpuks on viisavabadus režiim Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, mitte Ukraina ja Eesti. Ma arvan, et sellest piisab vastuseks."

Ajakirjanik lisas, et mitte päris. Ta viitas, et iga Euroopa Liidu liikmesriik võib teha ettepaneku viisavabadust piirata.

Kaljulaid sõnas, et Eesti välisminister Urmas Reinsalu reageeris Mart Helme öeldule kiiresti ja ütles, et me ei muuda viisavabadust Ukraina osas. Kaljulaid tõi välja, et paljud ukrainlased tulevad Eestisse ajutise tööloaga ja tuleb mõelda, kuidas tagada nende õigused.

President märkis, et elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks on praegu keerukas saada. "Kvoodid pole väga kõrged," rääkis ta. "Ehk aja jooksul meie majanduse struktuur muutub ja oleme rohkem avatud töörändele - neile inimestele, kes tulevad Eestisse kauemaks."