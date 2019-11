Kersti Kaljulaid Reutersile: Me usaldame NATO-t. Ühtegi liitlast ei ole kunagi rünnatud

Kaljulaidilt küsiti kommentaari seoses Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni väitega, et NATO on ajusurmas. "NATO on selgelt toimiv," ütles Kaljulaid. "Vaatame tõele näkku – tal on 100% edukas minevik. Ühtki NATO liitlast ei ole kunagi rünnatud. Nii et me usaldame NATO-t, jah."

Tõendina selle kohta, et NATO on endiselt oluline, viitas Kaljulaid kasvanud kohalolekule idas vastuseks Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt 2014. aastal ja separatistidele toetamisele Ida-Ukrainas.

Macron rääkis sel kuul ka sellest, et Euroopa Liit peab ümber hindama oma suhted Venemaaga.

Kaljulaid rõhutas, et Eesti jaoks on sellel mõtlemisel selged piirid. "Kui olla kindel oma dialoogis ja jätkata selle välja toomist, et rahvusvahelist õigust tuleb austada, riikide territoriaalset terviklikkust tuleb austada, ja see dialoog on selleks, et püüda leevendada ebasoodsaid arenguid, siis on dialoog täiesti hea," ütles Kaljulaid. "Kui teil on dialoog, milles ignoreeritakse fakte kohapeal, siis on meil loomulikult probleem. Ja siis me oleksime selle vastu."