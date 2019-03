Kenya helikopteriõnnetuses hukkusid neli ameeriklast ja asepresidendi piloot

„Olemasolev informatsioon viitab sellele, et kaks helikopterit maandus varem Lobolo telklaagrisse rahvuspargi saarel, aga ühel õnnestus piirkonnast ohutult lahkuda,” teatas Kenya politsei. „Sündmuskohale saadetud julgeolekupersonal kinnitas, et viie inimese hulgas olid neli ameeriklast ja Kenya piloot.”

Juhtunu põhjus ei ole seni selge ja täpsemad andmed ameeriklaste kohta avaldatakse siis, kui nende omastega on ühendust võetud.

Kenya looduskaitseteenistuse allikas ütles, et kaks helikopterit viisid turiste järves olevale saarele.

„Nad ei suutnud maanduda, sest see koht on väga mägine. Me ei tea, miks nad püüdsid õhtul saarele pääseda. Üks helikopteritest kukkus alla, kui nad püüdsid leida teed tagasi Lobolosse,” ütles allikas.

Teadete kohaselt kadus helikopter Turkana järve lähedal radariekraanilt. Vrakk leiti kell 2 öösel.