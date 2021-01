Kättemaks paljastuste eest: Vene võimuorganid pidasid kinni Navalnõi usaldusisikud

Alburov andis Twitteris ise teada oma vahistamist. Ta võeti kinni Moskvas raudteejaamas.

Задержали на Ленинградском pic.twitter.com/eG8DmnzhiZ — Георгий Албуров (@alburov) January 21, 2021



Venemaa tsõltumatu telejaam Dožd andis teada, et kinni on peetud ka Aleksei Navalnõi pressisekretär Kira Jarmõš. Viimane kirjutas Twitteris, et tema korter otsiti läbi.

Praegune olukord järgneb vahetult Korruptsioonivastase Võitluse Fondi suurtele paljastustele. Navalnõi avaldas YouTube’i kanalil kahetunnise uuriva video "Putini palee. Suurima altkäemaksu lugu".

Seal on juttu Musta mere ääres asuvast Putini salajasest kuningriigist, kuhu ei pääse maalt, merelt ega õhust.

Kinnistul on palju huvitavat. Näiteks kirik. Ja 2500-ruutmeetrine talveaed. Taimede eest hoolitseb umbes 40 aednikku. On ka tohutu 80-meetrine sild. Venemaa mis tahes provintsis oleks sellise avamine suursündmus, kuid siin läheb seda tarvis üksnes selleks, et pääseda teemajja. Selle pindala on 2500 ruutmeetrit. Piisavalt ruumi tee joomiseks.

Pühapäeval võtsid võimud Saksamaalt Venemaale saabunud Navalnõi kohe lennujaamas kinni.

Kohus rahuldas prokuratuuri palve ja opositsioonijuht Navalnõi jääb kinnipidamisasutusse. Ta peaks vabanema 15. veebruaril