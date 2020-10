Katari lennujaamas viidi naised lennukist günekoloogilisse kontrolli, sest leiti hüljatud vastsündinu. Riik esines nüüd vabandusega

Austraalia võimude teatel võeti ühelt lennukilt maha 13 Austraalia kodanikku ja veel viis naist teistest riikidest, aga kõiki lõpuks läbi ei vaadatud, vahendab BBC News.

Katari valitsus vabandas ja teatas, et laps on väljaspool ohtu ja meditsiinilise järelevalve all. Tüdruk leiti kilekotist prahi alt, misjärel hakati kohe vanemaid otsima muu hulgas ka lennukitest, mis olid lapse leidmiskoha lähedal.

„Kuigi kiiresti otsustatud otsingute eesmärk oli takistada selle kohutava kuriteo toimepanijate põgenemist, kahetseb Katari Riik reisijate igasuguseid kannatusi või isikuvabaduste riivamisi, mida see tegevus põhjustas,” öeldakse Katari avalduses.

Katari valitsus lubas juhtumi põhjalikku ja läbipaistvat uurimist ning selle tulemuste jagamist teiste riikidega.

Naiste põhjalik läbiotsimine tuli päevavalgele sel nädalal, kui reisijad võtsid ühendust Austraalia võimudega.

Austraalia välisminister Marise Payne ütles täna, et läbi uuriti kokku kümnel lennul olnud naised. Payne ei öelnud, kust pärit naistega peale austraallannade tegemist oli.

Austraalia meedia teatas enne seda, et kõik täiskasvanud naised, kes olid läinud Doha-Sydney lennuki pardale, aeti uuesti lennukist välja.

Naised viidi lennuväljal seisnud kiirabiautosse, neil kästi aluspesu ära võtta ja nad vaadati läbi.

Paljud olid sellest šokis ja on saanud tervishoiualast abi Austraalia valitsuselt.

Austraalia välisministeerium teatas esmaspäeval, et teadete kohaselt ei olnud tegemist asjaoludega, kus naised oleksid saanud anda vaba ja informeeritud nõusoleku.

Samas ei nimetanud Austraalia välisministeerium seda ka seksuaalseks rünnakuks, sest ootas üksikasju Katari võimudelt. Austraalia opositsioonipoliitikud on nimetanud seda seksuaalseks rünnakuks.

Austraalias uurib asja föderaalpolitsei.