Kataloonias toimusid teist ööd vägivaldsed rahutused, Hispaania valitsus lubas kindlameelset vastust

„Hispaania valitsuse vankumatu eesmärk on tagada ohutus ja kooseksisteerimine Kataloonias ja see on see, mida me teeme kindlameelsusele, proportsionaalsusele ja ühtsusele kindlaks jäädes,” lisas valitsus.

Peaminister Pedro Sánchezi juhitav kohusetäitjavalitsus on juba teatanud, et võib aktiveerida põhiseaduse paragrahvi 155, mis lubab regiooni valitsuse volitused peatada ja võtta selle otsevalitsemise alla.

Sánchezil oli täna kavas kohtumine kolme opositsioonierakonna esindajatega Kataloonia olukorra arutamiseks.

Rahunema kutsus ka Kataloonia asepresident Pere Aragonès, kes tõi esile, et iseseisvusliikumine on alati tundnud uhkust rahumeelsete aktsioonide üle, ning ütles, et vägivald toob kasu ainult oponentidele.

Samas on kritiseeritud ka Quim Torra juhitud Kataloonia valitsust üleskutse eest kodanikuallumatusele, saates samas kohaliku märulipolitsei korda looma.

Hispaania konservatiivse Rahvapartei (PP) juht Pablo Casado kutsus Sánchezit üles aktiveerima riiklikku julgeolekuseadust, väites, et seda on vaja, et tagada, et Kataloonia politsei ja luureteenistused toodaks keskvalitsuse alluvusse.

Torra ütles eile, et süüdi mõistetud juhid on meeleavaldajate üle uhked ja kutsus neid mobiliseerumist jätkama. Tänaseks on tehtud üleskutsed viieks marsiks Gironast, Tarragonast, Vicist, Bergast ja Tárregast Barcelonasse. Marssijad peaksid saabuma Barcelonasse reedel, kui on kavas suur meeleavaldus ja üldstreik.