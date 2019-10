Kataloonia president kutsus üles jätkuvat vägivallatsemist lõpetama

„Me mõistame vägivalla hukka... See peab otsekohe lõppema,” ütles Torra televisioonis esinedes. „Me ei luba selliseid intsidente nagu need, mida me tänavatel näeme. See peab otsekohe lõppema. Ei ole põhjust ega õigustust autode põletamisele ega muule vandalismile.”

Ka ise Kataloonia iseseisvust pooldav Torra esines pärast seda, kui Hispaania peaminister Pedro Sánchez oli pöördunud otse tema poole, et ta vägivalla hukka mõistaks.

Kataloonia regionaalparlamenti kontrollivad iseseisvuslased teatasid varem, et jätkavad Hispaaniast eraldumise referendumi poole püüdlemist.

Meeleavaldajad panid eile Barcelonas taas püsti põlevad barrikaadid ja loopisid politseinikke erinevate asjadega.

Meeleavaldused kutsus esile Kataloonia separatistide liidrite vangi mõistmine esmaspäeval Hispaania ülemkohtus.

Meeleavaldajad on teadete kohaselt kasutanud äppi nimega Tsunami Democràtic, mis suunab meeleavalduste toimumiskohtadesse Kataloonia linnades.

Hispaania võimud teatasid, et uurivad, kes aktsioone koordineerivad.