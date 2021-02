Kataloonia parlamendivalimistel suurendavad separatistid oma enamust

Samas on erakondadest kõige rohkem hääli saamas unionistlik Sotsialistlik Partei, vahendab BBC News.

Kataloonia Vabariiklikud Vasakpoolsed (ERC) peaksid saama parlamendis 33 kohta, mis muudab erakonna juhi Pere Aragonèsi peamiseks valitsusjuhikandidaadiks.

„Istuda ja rääkida. Ma tahaksin saata sõnumi Euroopa võimudele, tulemused on selged,” ütles Aragonès. „Meil, iseseisvusmeelsetel erakondadel on enamus, me oleme jõudnud rahvahääletusel enam kui 50 protsendini. Katalaani rahvas on rääkinud, on saabunud aeg pidada läbirääkimisi enesemääramisreferendumi üle. Palun osalege.”

Aragonès on tegutsenud regiooni juhina pärast seda, kui Quim Torra septembris diskvalifitseeriti, sest keeldus võtmast valitsushoonelt maha iseseisvuslaste sümbolit.

Teised kaks separatistlikku erakonda JxCat ja CUP saavad vastavalt 32 ja 9 kohta.

Sotsialistlik Partei peaks saama 33 kohta.

Esimest korda siseneb Kataloonia parlamenti paremäärmuslik unionistlik erakond Vox, mis saab 11 kohta.

Osalusprotsent oli 53, mis on moodsa aja madalaim.

Kataloonia, mille pealinn on Barcelona, on rikas regioon Kirde-Hispaanias, kus elab umbes 7,5 miljonit inimest.

2017. aastal viis Kataloonia iseseisvusliikumine Hispaania viimase 40 aasta suurimasse poliitilisse kriisi. Pärast ebaõnnestunud iseseisvumiskatset peatati ligi seitsmeks kuuks regiooni autonoomia.

2019. aastal mõistis Hispaania ülemkohus üheksa Kataloonia poliitikut ja akvisti selle eest vangi.