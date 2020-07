Kataloonia parlamendi spiiker kahtlustab Hispaania riiki oma telefonis nuhkimises

Ajalehed kirjutasid, et Facebooki sõnumiteenuse WhatsApp heaks töötavad uurijad hoiatasid Torrenti ja veel kaht Kataloonia iseseisvusmeelset poliitikut, et nende telefonidesse on sisse murtud, kasutades Iisraeli ettevõtte NSO Group spioonivara Pegasus, vahendab Reuters.

Hispaania peaministri büroo teatas, et Hispaania valitsus ei ole mingist sellisest spionaažist teadlik.

Torrenti pressiesindaja kinnitas ajalehtedes avaldatud detaile ja ütles: „Kõik näib näitavat, et selle taga on Hispaania riik. On selge, et hr Torrent ei olnud seotud kriminaalse tegevusega nagu terrorism või narkokaubandus, mis oleks õigustanud kohtumäärust tema telefoni sissetungimiseks.”

„Igasugune sissetungimine mobiiltelefoni viiakse alati läbi vastavalt seadusele, mis nõuab kohtuluba,” kommenteeris Hispaania valitsus.

NSO, mille kliendid on õiguskaitseorganid ja valitsused üle maailma, keeldus avaldamast, kas on müünud Pegasuse tarkvara Hispaaniale.

WhatsApp teatas eelmisel aastal, et Pegasus võttis eelmisel aastal sihikule 1400 nende kasutajat.