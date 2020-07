Kataloonia pani üle 200 000 elanikuga piirkonna lukku

Kataloonia president Quim Torra ütles, et kellelgi ei lubata siseneda ega lahkuda Segriàst - põllumajanduspiirkonnast, mis asub Barcelonast läänes ja mille haldusalasse kuulub ka Lleida linn, vahendab uudistekanal BBC.

Kohalik lukkupanek algab laupäeva pärastlõunal, kui võetakse vastu sätted, mis tagavad mitteresidentide lahkumise.

Kataloonia on üks koronaviiruse poolt raskemini mõjutatud Hispaania piirkondadest.

Tänase seisuga on piirkonnas tuvastatud 72 860 kinnitatud Covid-19 juhtumit ja 12 586 surmajuhtumit, märkis piirkonnavalitsus.

Viimase ööpäevaga lisandus üle 400 uue juhtumi, neist 155 avastati ainuüksi Lleidas.

Kokku on Hispaanias tuvastatud enam kui veerand miljonit nakatunut ja vähemalt 28 385 surma.

Riik on turistide ootuses taasavanud oma piirid teiste EL-i riikide ja ka Suurbritanniaga.

President Torra võttis Kataloonia piirkonda puudutava otsuse vastu pärast ministrite ja tervishoiuametnikega kohtumist.

"Me astume sammu tagasi, et end kaitsta ja haiguspuhangut kontrollida," ütles ta.

Mitteresidentidel lubati piirkonnast lahkuda laupäeval kella 12.00-ni ning elanikel soovitati mitte reisida Segrià linnade vahel.

Väljaspool piirkonda viibinud elanikel lubatakse piirkonda naasta kella 16.00-ni, välja arvatud näiteks töölt naasvatel inimestel.

Piirkonnas on lubatud maksimaalselt 10 inimesega kogunemised ja hooldekodudes viibivate inimeste turvalisuse tagamiseks võetakse tarvitusele erimeetmeid.

Reedel rajati Lleida linna Arnau de Vilanova haigla ette välihaigla, mis suudab vajadusel ravida kuni 105 patsienti.

Piirkonna ajakirjanik Sara Canals ütles BBCle, et viimaste andmete kohaselt ravitakse haiglates 21 inimest ja intensiivraviosakondades on kuus inimest.

"Mõni võib seda [võib-olla] näha liiga drastilise sammuna," sõnas naine, "kuid siin on soov leida õige tasakaal majanduse taasavamise ja elanike tervise kaitsmise vahel. Nii on Kataloonia võimud otsustanud piirkonna lukku panna ja vaadata, kuidas see uus haiguspuhang edasi areneb."

Hispaania Aragoni piirkond, mis piirneb Lleidaga, kehtestas juba eelmisel kuul pärast Huesca provintsi puuviljakorjajate seas puhkenud puhangut mitmele kohalike piirkonnale täiendavad piiranguid.